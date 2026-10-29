«Я поговорю с ним»: Трамп раскритиковал выборы в Бразилии, на которых Лула да Силва вновь победил

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с переизбранным главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. При этом прошедшие в стране президентские выборы он назвал «позором». Об этом американский лидер заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Я поговорю с ним. Я считаю, что выборы в Бразилии были позором», — сказал Трамп. Когда его спросили, кого он считает победителем голосования, президент США отказался прямо ответить.

Трамп также утверждает, что не поддерживал ни одного из кандидатов по просьбе действующего бразильского президента. Критику итогов голосования он сопроводил ссылкой на падение местного рынка, не приведя конкретных показателей.

Напомним, по официальным данным Высшего избирательного суда Бразилии, во втором туре 25 октября Лула получил 51,79% действительных голосов — более 64,2 млн. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,21%, или 59 826 041 голос. Для Лулы предстоящий президентский срок станет четвёртым. Болсонару результаты не признал и после отъезда в США объявил себя «избранным президентом». Позже он отказался от этого титула.