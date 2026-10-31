«Я постановляю отстранить Туска»: Польский евродепутат выступила с резким заявлением

В польской политике разгорелась очередная перепалка вокруг премьер-министра Дональда Туска. Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник выступила с заявлением, в котором фактически объявила о намерении отстранить главу правительства от исполнения обязанностей. Свою позицию она изложила на странице в социальной сети X.

Евродепутат заявила, что направила соответствующее обращение и требует немедленно лишить Туска возможности руководить силовыми структурами и специальными службами страны. Своё заявление она сформулировала в категоричной форме.

«Я постановляю немедленно приостановить исполнение обязанностей премьер-министра Туска, включая осуществление надзора за всеми силовыми структурами и специальными службами», — написала Зайончковская-Герник.

Кроме того, политик выразила надежду, что её обращение в Европарламент получит не меньше внимания, чем документ, связанный с судьёй Конституционного трибунала Анной Корвин-Петровской. Последняя, по утверждению евродепутата, смогла взять руководство судебным органом на себя после появления соответствующей бумаги. Это произошло на фоне отстранения председателя суда Богдана Свенчковского.

Зайончковская-Герник провела параллель между этими событиями и действиями нынешнего польского правительства, обвинив окружение Туска во вмешательстве в работу государственных институтов.

«Надеюсь, моё письмо будет воспринято столь же серьёзно, как и та бумажка Анны Корвин-Петровской», — заявила она, добавив, что считает произошедшее результатом действий сторонников польского премьера.

Согласно статье 158 Конституции Польши, вопрос о вотуме недоверия правительству решается Сеймом, а не Европарламентом. Для этого необходима специальная парламентская процедура с указанием кандидатуры нового главы правительства.

Ранее Life.ru писал, что в Варшаве обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала, из-за чего полиция усилила присутствие возле здания судебного органа. Поводом для действий правоохранителей стали обращения Генерального прокурора и судьи Анны Корвин-Петровской, сообщившей о возможной угрозе безопасности сотрудников учреждения. После столкновений с протестующими полиция задержала трёх человек, проникших на территорию трибунала через ограждение.