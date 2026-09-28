«Я потерял покой»: 28 млн подписчиков сделали невыносимой жизнь Возиньи

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что после чемпионата мира устал от внезапно обрушившейся на него популярности. Если бы ему предложили выбор, футболист предпочёл бы вернуться к прежней жизни, приводит его слова The Observer.

«Я потерял мир и спокойствие. У меня больше нет частной жизни», — рассказал голкипер.

По словам Возиньи, теперь ему практически невозможно незаметно выйти из дома или сходить в ресторан. Болельщики постоянно просят совместные фотографии и автографы, а некоторые просто снимают его на видео. Футболист отметил, что многие мечтают о славе, замечая лишь её приятную сторону. Сам он после резкого роста популярности столкнулся с тем, насколько сильно публичность ограничивает личную жизнь.

«Честно говоря, если бы мне предложили выбор между той жизнью, которая у меня есть сегодня, и той, что была раньше, я бы выбрал ту, что была раньше», — признался Возинья.

Широкую известность голкипер получил после чемпионата мира 2026 года. На турнире он провёл четыре матча, два из которых завершил без пропущенных мячей.

Ранее Life.ru писал, как после матча с Аргентиной Возинья побил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков. Тогда аудитория героя сборной Кабо-Верде выросла до 18,8 млн человек, позволив ему обойти Тибо Куртуа. А к настоящему моменту на него уже подписаны 28,4 млн человек.