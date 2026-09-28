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Опубликовано 28 сентября, 12:10

«Я потерял покой»: 28 млн подписчиков сделали невыносимой жизнь Возиньи

Вратарь Кабо-Верде Возинья признался, что устал от популярности

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vozinha1

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vozinha1

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что после чемпионата мира устал от внезапно обрушившейся на него популярности. Если бы ему предложили выбор, футболист предпочёл бы вернуться к прежней жизни, приводит его слова The Observer.

«Я потерял мир и спокойствие. У меня больше нет частной жизни», — рассказал голкипер.

По словам Возиньи, теперь ему практически невозможно незаметно выйти из дома или сходить в ресторан. Болельщики постоянно просят совместные фотографии и автографы, а некоторые просто снимают его на видео. Футболист отметил, что многие мечтают о славе, замечая лишь её приятную сторону. Сам он после резкого роста популярности столкнулся с тем, насколько сильно публичность ограничивает личную жизнь.

«Честно говоря, если бы мне предложили выбор между той жизнью, которая у меня есть сегодня, и той, что была раньше, я бы выбрал ту, что была раньше», — признался Возинья.

Широкую известность голкипер получил после чемпионата мира 2026 года. На турнире он провёл четыре матча, два из которых завершил без пропущенных мячей.

Возинья лишится своего знаменитого прозвища
Возинья лишится своего знаменитого прозвища

Ранее Life.ru писал, как после матча с Аргентиной Возинья побил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков. Тогда аудитория героя сборной Кабо-Верде выросла до 18,8 млн человек, позволив ему обойти Тибо Куртуа. А к настоящему моменту на него уже подписаны 28,4 млн человек.

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Наталья Афонина
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