«Я потерял покой»: 28 млн подписчиков сделали невыносимой жизнь Возиньи
Вратарь Кабо-Верде Возинья признался, что устал от популярности
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vozinha1
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что после чемпионата мира устал от внезапно обрушившейся на него популярности. Если бы ему предложили выбор, футболист предпочёл бы вернуться к прежней жизни, приводит его слова The Observer.
«Я потерял мир и спокойствие. У меня больше нет частной жизни», — рассказал голкипер.
По словам Возиньи, теперь ему практически невозможно незаметно выйти из дома или сходить в ресторан. Болельщики постоянно просят совместные фотографии и автографы, а некоторые просто снимают его на видео. Футболист отметил, что многие мечтают о славе, замечая лишь её приятную сторону. Сам он после резкого роста популярности столкнулся с тем, насколько сильно публичность ограничивает личную жизнь.
«Честно говоря, если бы мне предложили выбор между той жизнью, которая у меня есть сегодня, и той, что была раньше, я бы выбрал ту, что была раньше», — признался Возинья.
Широкую известность голкипер получил после чемпионата мира 2026 года. На турнире он провёл четыре матча, два из которых завершил без пропущенных мячей.
Ранее Life.ru писал, как после матча с Аргентиной Возинья побил рекорд среди действующих вратарей по числу подписчиков. Тогда аудитория героя сборной Кабо-Верде выросла до 18,8 млн человек, позволив ему обойти Тибо Куртуа. А к настоящему моменту на него уже подписаны 28,4 млн человек.
Больше новостей о футболистах, матчах и турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.