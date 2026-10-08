«Я просто сидел и плакал»: Алекс Фергюсон раскрыл настоящую причину ухода из «МЮ»

Алекс Фергюсон рассказал, что окончательно решил завершить тренерскую карьеру после смерти сестры своей жены Кэти. Легендарный наставник покинул «Манчестер Юнайтед» в 2013 году после 27 лет работы в клубе, сообщает Daily Mail.

Бриджит, сестра Кэти, умерла в октябре 2012 года. По словам Фергюсона, это стало для его супруги тяжёлым ударом, а для него самого — моментом, после которого отношение к продолжению карьеры изменилось.

«Я не подумывал об уходе из спорта до октября 2012 года, когда умерла Бриджит, сестра Кэти», — рассказал тренер в своей новой книге.

Фергюсон продолжал работать до конца сезона и в мае 2013 года выиграл свой 13-й и последний титул Премьер-лиги. После этого он сообщил игрокам и сотрудникам о решении покинуть клуб.

Наставник признался, что сумел сохранить самообладание во время разговора с командой, однако уже в собственном кабинете не смог сдержать эмоций.

«Я просто сидел за столом и плакал. Тогда я понял, что всё кончено», — вспомнил Фергюсон.

Он также рассказал, что в тот момент осознал: больше не поведёт команду на «Уэмбли», не будет готовить её к европейским матчам и бороться за новые трофеи. Через несколько дней «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Суонси», а Фергюсон уже воспринимал этот матч как один из последних в своей карьере.

Кэти Фергюсон оставалась главным источником поддержки тренера на протяжении всей его карьеры. Они познакомились в 1964 году, когда оба работали на фабрике по производству пишущих машинок в Глазго, а спустя два года поженились.

Алекс Фергюсон продолжает оставаться одной из главных фигур в истории «Манчестер Юнайтед». В мае Life.ru сообщал, что 84-летнего легендарного тренера госпитализировали со стадиона «Олд Траффорд» перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем».