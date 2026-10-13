«Я со своей страной. Точка»: Розенбаум обратился к артистам, которые молчат о своей позиции

Артистам, которые продолжают выступать в России, но публично не определились со своей гражданской позицией, стоит разобраться в собственных взглядах и быть честными прежде всего с собой. Такой совет дал народный артист России Александр Розенбаум, отвечая на вопросы журналистов.

«Я гражданин своей страны, и я со своей страной — всё, точка», — подчеркнул музыкант.

При этом Розенбаум не стал осуждать других исполнителей за отсутствие открытой позиции. Он отметил, что у каждого человека могут быть собственные причины и своё понимание происходящего.

Артист пожелал коллегам внимательно разобраться во всех обстоятельствах, прежде чем делать выводы. Главным он назвал честность перед самим собой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Розенбаум считает работу и желание приносить пользу людям главным источником жизненных сил. Накануне своего 75-летия музыкант признался, что не намерен отказываться от активной творческой деятельности и продолжает много выступать. По словам артиста, полноценную физическую зарядку ему делать уже непросто, однако её заменяют трёхчасовые концерты. Кроме того, поддерживать бодрость певцу помогают регулярные обливания водой.