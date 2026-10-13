«Я со своей страной. Точка»: Розенбаум обратился к артистам, которые молчат о своей позиции
Розенбаум призвал артистов без ясной позиции быть честными с собой
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Артистам, которые продолжают выступать в России, но публично не определились со своей гражданской позицией, стоит разобраться в собственных взглядах и быть честными прежде всего с собой. Такой совет дал народный артист России Александр Розенбаум, отвечая на вопросы журналистов.
«Я гражданин своей страны, и я со своей страной — всё, точка», — подчеркнул музыкант.
При этом Розенбаум не стал осуждать других исполнителей за отсутствие открытой позиции. Он отметил, что у каждого человека могут быть собственные причины и своё понимание происходящего.
Артист пожелал коллегам внимательно разобраться во всех обстоятельствах, прежде чем делать выводы. Главным он назвал честность перед самим собой.
Ранее Life.ru рассказывал, что Розенбаум считает работу и желание приносить пользу людям главным источником жизненных сил. Накануне своего 75-летия музыкант признался, что не намерен отказываться от активной творческой деятельности и продолжает много выступать. По словам артиста, полноценную физическую зарядку ему делать уже непросто, однако её заменяют трёхчасовые концерты. Кроме того, поддерживать бодрость певцу помогают регулярные обливания водой.
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