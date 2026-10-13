Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 19:44

«Я со своей страной. Точка»: Розенбаум обратился к артистам, которые молчат о своей позиции

Розенбаум призвал артистов без ясной позиции быть честными с собой

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Артистам, которые продолжают выступать в России, но публично не определились со своей гражданской позицией, стоит разобраться в собственных взглядах и быть честными прежде всего с собой. Такой совет дал народный артист России Александр Розенбаум, отвечая на вопросы журналистов.

«Я гражданин своей страны, и я со своей страной — всё, точка», — подчеркнул музыкант.

При этом Розенбаум не стал осуждать других исполнителей за отсутствие открытой позиции. Он отметил, что у каждого человека могут быть собственные причины и своё понимание происходящего.

Артист пожелал коллегам внимательно разобраться во всех обстоятельствах, прежде чем делать выводы. Главным он назвал честность перед самим собой.

Секрет молодости Розенбаума: В день 75-летия артист признался, что чувствует себя на 40
Секрет молодости Розенбаума: В день 75-летия артист признался, что чувствует себя на 40

Ранее Life.ru рассказывал, что Розенбаум считает работу и желание приносить пользу людям главным источником жизненных сил. Накануне своего 75-летия музыкант признался, что не намерен отказываться от активной творческой деятельности и продолжает много выступать. По словам артиста, полноценную физическую зарядку ему делать уже непросто, однако её заменяют трёхчасовые концерты. Кроме того, поддерживать бодрость певцу помогают регулярные обливания водой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Александр Розенбаум
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar