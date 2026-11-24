Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не готов променять телевизор на интернет. О своих предпочтениях глава республики рассказал 24 ноября на встрече с членами совета директоров Межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир».

По словам белорусского лидера, недавнее исследование показало, что телевидение по-прежнему пользуется популярностью в стране.

«Может, я говорю как человек советский, я не готов отказаться от телевизора», — признался Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал, что ежедневно включает телеканал «Мир», чтобы узнать, чем живут страны бывшего СССР. При этом он не отрицает востребованности интернета среди жителей республики.

Лукашенко подчеркнул, что власти оперативно реагируют на информацию в Сети, которую считают деструктивной. Необходимость таких мер президент объяснил стремлением сохранить стабильность в стране и не допустить повторения событий 2020 года.

Во встрече также принял участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возглавляющий совет директоров МТРК «Мир». Ранее, 9 ноября, представитель Кремля высказался о развитии российского медиарынка. По его словам, появление новых форматов и смена изданий свидетельствуют о постоянной трансформации отрасли.