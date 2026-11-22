Артист в образе президета США Дональда Трампа появился на сцене во время ежегодного ужина Парламентской галереи прессы в Оттаве 21 ноября. Премьер-министр Канады Марк Карни от души посмеялся над шутками пародиста, унизив тем самым настоящего Трампа.

Артист в образе Трампа смешил публику в Канаде. Видео © Х / эпизод трансляции DWS

«Я называю его Марком. В лицо я не называю его губернатором, потому что я трус. Но сделка будет потрясающей! Но есть только одно препятствие на пути к ней — я сам, потому что я немного сумасшедший», — заявил ненастояший президент США, чем вызвал смех среди присутствовавших.

В образе американского лидера артист пошутил, что Карни почти так же популярен, как он сам. На сцене он даже воспроизвёл фирменное крепкое рукопожатие Трампа, обменявшись им с канадским премьером и другим участником выступления.

Ужин ежегодно собирает журналистов и политиков. В программе — сатирические выступления, во время которых участники шутят над собой и политическими соперниками.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о неизбежности присоединения Канады к Соединённым Штатам. Политик подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в Оттаве, тогда как канадская экономика сильно зависит от американской. По его оценке, прежние торговые отношения обходились Соединённым Штатам в 80–100 миллиардов долларов ежегодно.