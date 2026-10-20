«Содержать больше не хочу»: Трамп прошёлся по Канаде, Мексике и Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет содержать Канаду, Мексику и европейские страны. С таким высказыванием американский лидер выступил перед сторонниками на митинге в штате Канзас.

«Мы содержим все эти страны, а я не хочу их содержать. Кстати, это касается и Европы. Многих мест в Европе», — сказал Трамп.

При этом президент сообщил, что США и Мексика приблизились к заключению крупного торгового соглашения. По его оценке, Вашингтон ежегодно теряет на торговле с соседней страной около 150 миллиардов долларов. Новая сделка, как рассчитывает Трамп, позволит значительно сократить эту сумму, возможно, даже до нуля.

Американский лидер также вновь заговорил о превращении Канады в 51-й штат США. Он пообещал, что в случае присоединения канадцы смогут сохранить хоккей и национальный гимн «О Канада», который станет гимном штата. Правда, следом политик уточнил, что шутит.

По словам Трампа, торговля с Канадой обходится Соединённым Штатам в 90 миллиардов долларов ежегодно. Президент назвал такую ситуацию неприемлемой и дал понять, что намерен добиваться более выгодных условий.

Разногласия Вашингтона с европейскими союзниками также касаются финансовых обязательств. В июле Трамп допустил вывод всех американских войск из Европы, выразив недовольство расходами США на обеспечение безопасности партнёров по НАТО. Тогда он предупредил, что европейским странам придётся пересмотреть собственную политику, если они хотят сохранить прежний уровень американского военного присутствия.