«Я свободен!» Стивен Сигал развёлся с монгольской танцовщицей спустя 17 лет брака

74-летний голливудский актёр Стивен Сигал больше не состоит в браке с четвёртой супругой, монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа. Об этом после беседы с артистом заявила блогер Гоар Аветисян у себя в соцсетях.

«Нет, я свободен», — сказал Сигал в ответ на вопрос блогерши.

Ранее Сигал публично не объявлял о разводе, поэтому его слова стали неожиданностью для поклонников. При этом подробности возможного расторжения брака пока неизвестны.

История отношений пары началась ещё в начале 2000-х годов. В 2009-м влюблённые официально зарегистрировали союз. В том же году у них родился сын Кунзан. Таким образом, семейная жизнь артиста и его избранницы завершилась спустя примерно 17 лет после свадьбы.

Любопытно, что ещё в сентябре супруги появлялись вместе на публике. Они путешествовали по Бурятии в сопровождении сына, посещали местные достопримечательности и знакомились с культурными традициями региона. Во время поездки Эрдэнэтуяа помогала мужу общаться с местными жителями, переводя его речь с английского на монгольский язык.

Ранее Life.ru сообщал о семейном путешествии Стивена Сигала по Бурятии и его восхищении красотой Байкала. Актёр назвал озеро любимым местом в России и посоветовал туристам обязательно его посетить. В ходе поездки он также побывал в Баргузинском и Курумканском районах, осмотрел буддийские святыни и посетил Бурятский театр оперы и балета.