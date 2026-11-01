Певица MONA (Дарья Кустовская) впервые подробно рассказала о причинах расставания с блогером Эльдаром Джараховым. Артистка призналась, что именно она приняла решение завершить отношения. Главной проблемой оказались разные представления о любви, недостаток эмоциональной близости и сложности в общении. Об этом исполнительница сообщила в новом выпуске шоу «Натальная карта».

По словам Дарьи, в отношениях ей постоянно требовались внимание, забота и подтверждение чувств. Джарахов же, как объяснила певица, привык к более сдержанному проявлению эмоций. По её словам, блогер вырос в семье, где родители редко демонстрировали нежность друг к другу. Из-за этого ему было непросто давать возлюбленной ту эмоциональную поддержку, в которой она нуждалась.

При этом артистка не стала перекладывать всю ответственность на бывшего избранника. MONA призналась, что сама не всегда умела справляться с эмоциями, слишком сильно растворялась в партнёре и порой замыкалась в себе вместо того, чтобы спокойно обсудить возникшие проблемы.

«Благодаря Эльдару, мне кажется, я сейчас в терапии… Я очень сильно погружаюсь в человека», — поделилась певица.

Кустовская объяснила, что в какой-то момент её потребность в постоянном подтверждении любви начала утомлять Джарахова. Однако певица подчеркнула, что их отношения не были игрой на публику, а чувства оставались настоящими.

«Мы любили друг друга — 100 процентов», — заявила MONA.

Артистка также с юмором поблагодарила бывшего возлюбленного за возможность оказаться одной из нескольких тысяч его девушек. Позднее она пояснила, что это лишь шутка в характерном для Джарахова стиле, который ей самой потребовалось время научиться понимать.

Напомним, о расставании пары Life.ru сообщил ещё 14 марта 2026 года. Тогда MONA подтвердила, что отношения завершились в декабре 2025-го, после полутора лет совместной жизни. Певица поблагодарила бывшего возлюбленного за любовь и полученный опыт, подчеркнув, что они не стали врагами, но обоим необходимо время, чтобы привыкнуть к жизни отдельно друг от друга.

Разрыв серьёзно отразился и на творчестве исполнительницы. Ранее MONA рассказывала, что после расставания с Джараховым на какое-то время перестала писать песни. Хотя болезненные переживания нередко вдохновляют музыкантов, в её случае всё произошло наоборот: певице не хотелось заниматься творчеством.

При этом сейчас артистка постепенно возвращается к привычной жизни. На «Жара Медиапремии — 2026» она призналась, что её сердце свободно, но симпатии к мужчинам уже появляются. MONA не отказывается от приглашений на свидания и подчёркивает, что после отношений с Джараховым не разочаровалась в любви.