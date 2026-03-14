Певица Мона подтвердила расставание с Эльдаром Джараховым

Певица Мона (настоящее имя — Вероника Мохирева) официально подтвердила, что они с блогером и музыкантом Эльдаром Джараховым расстались. По её словам, пара разошлась ещё в декабре.

«Мы благодарны друг другу за 1,5 года поистине интересных отношений. Мы многому научили друг друга и действительно любили. Это была красивая история любви, где вы были непосредственно её частью. Зрителями и сопереживающими. Спасибо, что прошли с нами этот путь. Но к сожалению, эта история закончилась. Мы не враги, мы не знакомые. Мы близкие друг другу люди, которым нужно время и сепарация», — написала артистка.

Она также поблагодарила Джарахова за тепло, любовь и уроки, добавив, что со спокойной душой входит в новую главу жизни. Позже певица добавила, что пост написан не ради хайпа, пара не стала бы так играться с чувствами.

