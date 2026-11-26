Усталость от общения не означает, что человек разлюбил близких или потерял интерес к друзьям. Даже приятные разговоры требуют эмоциональных и интеллектуальных усилий, а постоянные сообщения и рабочие созвоны не оставляют времени на восстановление. Об этом Леди Mail рассказала психолог Юлия Бузынникова.

Во время беседы человеку приходится одновременно слушать собеседника, следить за его реакциями, подбирать слова и контролировать собственные эмоции. Особенно тяжело становится тем, кто привык сглаживать конфликты, скрывать раздражение и постоянно поддерживать окружающих.

Дополнительную нагрузку создаёт необходимость всегда оставаться на связи. Уведомления в мессенджерах, рабочие чаты и бесконечные переписки не позволяют полноценно переключиться даже после окончания рабочего дня. В результате обычная просьба ответить на сообщение может вызывать раздражение, а встреча с друзьями — желание поскорее вернуться домой.

Психолог советует не заставлять себя общаться через силу и не испытывать вину за желание побыть одному. Восстановиться помогут короткие периоды тишины, прогулки без телефона и занятия, не требующие постоянной концентрации.

Также специалист рекомендует пересмотреть привычку немедленно отвечать на все сообщения, оставлять свободные промежутки между встречами и учиться отказывать, если на очередной разговор нет сил. Близким можно прямо объяснить, что вам необходимо немного времени на отдых. Желание побыть в одиночестве не делает человека равнодушным — иногда это просто способ вернуть эмоциональные ресурсы.

«Можно отключить звук уведомлений, убрать телефон из поля зрения и просто посидеть в тишине. Если хочется движения, подойдёт спокойная прогулка без звонков и рабочих сообщений. Музыку стоит включать, если она помогает расслабиться; после шумного дня иногда приятнее обойтись и без неё», — отметила специалист.