Большинство депутатов Верховной рады в повседневном общении используют русский язык. Об этом заявил украинский парламентарий Юрий Камельчук.

По словам депутата, в стенах украинского парламента русский язык остаётся привычным для многих его коллег. Причём речь идёт не только о спокойных разговорах, но и о перепалках между народными избранниками.

«Я вас умоляю, все в Верховной Раде и матюкаются, и кричат, и большинство разговаривают на русском языке», — заявил Камельчук.

Ранее Life.ru сообщал о проверках чиновников в Одесской области из-за использования русского языка. Представители офиса украинского языкового омбудсмена выявили нарушения требований к использованию государственного языка в работе местных властей и составили административные протоколы.