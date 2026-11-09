Президент США Дональд Трамп признался, что не сможет простить некоторых своих политических противников даже перед лицом смерти. В их числе оказались бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и экс-директор ФБР Джеймс Коми. Об этом американский лидер рассказал в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News.

Журналист предложил Трампу представить, что для попадания в рай ему необходимо простить людей, с которыми он долгие годы конфликтовал. Однако даже такая перспектива не заставила хозяина Белого дома изменить своё отношение к оппонентам.

«Могу я быть честным? Я, вероятно, не смогу этого сделать, поскольку действительно ненавижу некоторых своих врагов. И всегда буду», — признался президент.

Трамп назвал своих противников крайне нечестными людьми, которые, по его мнению, нанесли вред Соединённым Штатам. Он также напомнил об уголовных делах и процедурах импичмента, с которыми столкнулся в предыдущие годы. Американский лидер дал понять, что считает себя жертвой политического преследования.

При этом президент не стал скрывать, что мог бы дать более примирительный ответ, но не захотел притворяться. По его словам, обещание простить оппонентов противоречило бы его настоящим убеждениям.

В том же интервью Трамп сообщил о намерении массово помиловать своих помощников и советников перед уходом из Белого дома в январе 2029 года. Таким способом он рассчитывает защитить соратников от возможного преследования со стороны демократов. Президент также допустил, что обладает полномочиями помиловать самого себя, хотя пока не собирается этого делать.

Ранее Life.ru рассказывал о резких высказываниях Трампа в адрес Нэнси Пелоси. После объявления о её решении завершить политическую карьеру американский лидер назвал бывшего спикера Палаты представителей «политической халтурщицей» и обвинил в незаконном обогащении.