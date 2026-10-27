Минюст США в третий раз пытается предъявить обвинения экс-главе ФБР Джеймсу Коми

Министерство юстиции США предъявило новые обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Ему вменяют передачу и сговор с целью передачи сведений, связанных с национальной обороной, журналисту The New York Times в октябре 2016 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на обнародованные судебные документы.

Дело стало третьей попыткой администрации президента Дональда Трампа привлечь Коми к уголовной ответственности. Документ с обвинениями подали в федеральный суд Вашингтона 5 октября, однако обнародовали его только в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов бывшего главы ФБР.

Минюст объяснил подачу документа необходимостью не допустить истечения десятилетнего срока давности по преступлению. Представитель ведомства назвал такой подход широко признанной практикой в федеральных судах и отказался от дальнейших комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.

Коми отреагировал на новое дело в видео, опубликованном в личном блоге. Он заявил, что власти «снова здесь», упомянул Минюст, но не стал раскрывать подробности обвинений. Обвиняемый вновь заявил о своей «невиновности». Адвокат Коми Патрик Фицджеральд заявил, что предъявленные обвинения касаются преступлений, которых его подзащитный не совершал. Защита уже попросила судью прекратить дело, назвав преследование юридически неправомерным.

Адвокат Коми Патрик Фицджеральд заявил, что его подзащитный настаивает на невиновности. По словам защитника, две группы прокуроров уже расследовали историю с публикацией The New York Times в период первой администрации Дональда Трампа, однако тогда правительство решило не предъявлять обвинений. Защита намерена оспаривать обвинения в суде. Адвокат также поблагодарил окружного судью Тревора Макфаддена за распоряжение рассекретить дело.