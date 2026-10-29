Яблочко засияло спустя 10 лет: Apple вернула узнаваемую деталь MacBook Pro

Светящийся логотип Apple вернулся на крышку MacBook Pro спустя десять лет. Его получили новые модели с сенсорным OLED-дисплеем, представленные 28 октября, сообщает MacRumors.

Компания отказалась от подсвеченного яблока при обновлении MacBook Pro в 2016 году. С тех пор на крышках ноутбуков размещали полированный логотип без подсветки.

В прежних моделях яблоко светилось благодаря подсветке дисплея. В новых ноутбуках такой способ неприменим: OLED-панель состоит из самостоятельно светящихся пикселей и не имеет отдельной подсветки. Для возвращения логотипа потребовалось другое решение.

Обновление затронуло и сам экран. Дисплеи PROLED XDR впервые принесли в MacBook управление прикосновениями, а в верхней части появилась интерактивная область Dynamic Island. Ноутбуки оснащены процессорами M5 Pro или M5 Max. Apple заявляет до 24 часов работы без подзарядки.

В США 14-дюймовая версия стоит от $2899, а 16-дюймовая — от $3399. Предзаказы открылись 28 октября, начало продаж назначено на 6 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о новом 14-дюймовом MacBook Pro с процессором M6. Это отдельная модель с экраном Liquid Retina XDR: её стартовая цена в США составляет $1999, а базовая комплектация включает накопитель на 1 ТБ.