Apple представила новый MacBook Pro: 1 ТБ памяти в базе и целые сутки без розетки

Apple представила обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6. Ноутбук получил заметный прирост производительности, поддержку новых стандартов беспроводной связи и сохранил стартовую цену предшественника — 1999 долларов. Продажи начнутся 6 ноября.

Главное изменение коснулось производительности. По данным Apple, графика стала до 30% быстрее по сравнению с M5, а обработка задач искусственного интеллекта ускорилась до 25%. Новый процессор получил 12 вычислительных и 12 графических ядер.

В минимальной комплектации покупателям предложат 16 ГБ объединённой оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Объём ОЗУ можно увеличить до 32 ГБ.

Apple сделала MacBook Pro ещё мощнее: графика ускорилась на 30%, а ИИ — на 25%. Фото © apple.com

Ещё одно преимущество новинки — автономность. Производитель обещает до 24 часов работы без подзарядки. При этом ноутбук поддерживает быструю зарядку, позволяющую восполнить половину ёмкости аккумулятора примерно за полчаса при использовании подходящего адаптера.

MacBook Pro также обзавёлся Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Устройство сохранило 14-дюймовый экран Liquid Retina XDR, а покупателям будут доступны два цвета корпуса — серебристый и чёрный.

Предзаказы откроются 28 октября, а в магазинах ноутбук появится 6 ноября. Стоимость базовой версии в США составит 1999 долларов.