Яблоки как мерило справедливости: Путин высказался о разнице цен в регионах

Президент России Владимир Путин назвал стоимость килограмма яблок важным экономическим показателем. На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он порассуждал о том, как выровнять уровень жизни в разных частях страны.

По словам главы государства, ключевая задача — добиться равенства доходов и доступа к благам цивилизации для всех семей. Однако на пути к этой цели есть препятствия. Среди них он выделил сложности с транспортировкой товаров.

Путин пояснил, что в удалённые регионы везти продукцию далеко, отсюда и высокая цена. Не хватает возможностей авиации, а местами и пропускной способности железной дороги. Именно поэтому власти активно занимаются расширением Восточного полигона, БАМа и Транссиба.

Президент добавил, что нужно развивать сеть аэропортов и строить новые энергетические мощности. Более дешевая электроэнергия приведет к снижению стоимости продуктов. Также он призвал развивать сельское хозяйство на местах.

Для сравнения Путин привел пример с Ростовом-на-Дону, где яблоки стоят меньше, поскольку их не нужно далеко везти. Однако он заметил, что в целом по стране этого фрукта производится недостаточно, и над этим вопросом предстоит серьёзно поработать.

Ранее Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики. Глава государства отметил, что среди экспертов есть разные мнения о дальнейшей экономической политике. Некоторые из них считают, что уже пора переходить к новому циклу и придавать экономической политике больше динамики.