Яблони могут погибнуть зимой не только из-за сильных морозов, но и из-за неправильного выбора сорта, ошибок в уходе, повреждения коры и нападения грызунов. Агроном Владимир Викулов рассказал Life.ru, какие факторы особенно опасны для плодовых деревьев и как подготовить сад к зиме.

По словам эксперта, главная причина гибели яблонь зимой — недостаточная зимостойкость сорта. Если дерево не подходит для климата региона, оно рискует не пережить холода. Сейчас в продаже часто встречаются саженцы из южных областей, поскольку выращивать их там гораздо легче и выгоднее.

Там вырастить их в разы проще, чем у нас в средней полосе. Они растут быстрее, и вид у них лучше. Но если сорта не наши — Макинтош, Голден Делишес и другие промышленные сорта — успех дела под вопросом. Как сказал наш классик, сорт решает успех дела. Владимир Викулов Агроном

Ещё одна распространённая ошибка — неправильный уход за яблонями летом. Многие садоводы стараются чаще поливать деревья и вносить больше удобрений. Однако избыток азота приводит к тому, что яблоня продолжает активно расти вместо подготовки к холодам. В результате её зимостойкость и морозостойкость резко снижаются.

Третья причина — слишком обильный урожай, который истощает дерево. Особенно сильно от этого страдают косточковые и теплолюбивые культуры, например абрикосы. Но проблема касается и яблонь.

«Часто после обильного урожая дерево ослабевает, у него не остаётся энергии и запасных питательных веществ. В зимний период оно либо погибает, либо сильно слабеет», — отметил агроном.

По его словам, такие деревья редко удаётся полностью восстановить. Иногда они продолжают слабеть и погибают в течение нескольких лет.

Отдельную опасность для молодых яблонь представляют грызуны. Крысы и мыши легко повреждают деревья возрастом до семи и даже десяти лет. Особенно часто это происходит, когда толстый слой снега ложится на ещё не промёрзшую землю.

«Под снегом грызуны спокойно передвигаются и при недостатке питания обгрызают кору. Если кора объедена по кругу, дерево весной можно спокойно выкидывать и менять», — предупредил Викулов.

При этом существуют и другие условия, которые ослабляют плодовые деревья перед зимой. Серьёзный вред яблоням также наносят зимние оттепели и яркое солнце. Поэтому агроном советует уже сейчас подготовить сад к холодам: обработать деревья и побелить стволы. Особенно это важно для молодых посадок.

В конце зимы и начале весны погода часто резко меняется. В феврале бывают солнечные дни и оттепели, когда кора с южной стороны дерева сильно нагревается. Ночью температура падает, и наступают морозы.

«Если дерево молодое, неподготовленное или сорт теплолюбивый, кора может лопаться и отслаиваться, из-за чего весной мы можем потерять дерево», — объяснил специалист.

Чтобы снизить риск гибели яблонь, Викулов рекомендует выбирать сорта, которые подходят для местного климата, правильно ухаживать за деревьями и не забывать о защите стволов. Для этого подходят как обычная побелка, так и специальные садовые краски, которых сейчас достаточно в продаже.

При этом агроном подчеркнул, что белить деревья нужно именно перед зимой, а не весной, как привыкли многие садоводы.

«Многие почему-то считают, что белить нужно от майского солнца, но на самом деле — от февральского и мартовского», — уточнил Викулов.

Эксперт объяснил, что в конце зимы солнечные лучи особенно сильно отражаются от снега. Днём кора нагревается, а ночью быстро остывает. Такие перепады температуры повреждают её и особенно опасны для молодых яблонь.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно подготовить сад к зиме с помощью мульчирования. Агроном Октябрина Ганичкина рекомендовала предварительно рыхлить почву, чтобы вывести часть зимующих вредителей на поверхность. После этого можно использовать сухую горчицу или молотый перец, а затем укрыть землю подходящим материалом, например низинным торфом. Слой мульчи помогает сохранить влагу, защитить корни от перепадов температуры и сдержать рост сорняков.