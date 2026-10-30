Перец, горчица и торф: Ганичкина раскрыла необычный способ подготовки сада к зиме

Мульчирование помогает саду пережить зиму, сдерживает рост сорняков и может сократить численность некоторых вредителей к следующему сезону. Но просто рассыпать торф вокруг кустов недостаточно: сначала нужно подготовить почву, иначе часть полезного эффекта можно упустить. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала Life.ru, как правильно мульчировать плодовые и ягодные культуры перед холодами и какие материалы для этого подойдут.

По словам специалиста, начинать подготовку следует с рыхления верхнего слоя земли. Дело в том, что некоторые вредители, включая огнёвку и пилильщиков, осенью уходят на зимовку в почву. Как пояснила Ганичкина, личинки, куколки и другие стадии развития насекомых могут находиться на глубине примерно 3–7 сантиметров. Рыхление позволяет вывести часть из них на поверхность, где условия для зимовки становятся менее благоприятными. При этом обрабатывать землю нужно осторожно, чтобы не повредить корни растений.

Завтра я, например, еду мульчировать чёрную смородину. С чего начну? С рыхления верхнего слоя. Октябрина Ганичкина Агроном

После этого агроном советует рассыпать вокруг кустов красный или чёрный молотый перец. Вместо них можно использовать сухую горчицу. Следующий шаг — укрыть подготовленную землю питательным субстратом. Сама Ганичкина предпочитает готовый низинный торф нейтральной кислотности, который продаётся в пакетах.

По словам специалиста, слой мульчи может составлять 5–7 сантиметров, а в некоторых случаях достигать 10 сантиметров. Материал нужно равномерно распределить вокруг растения и слегка уплотнить, прихлопнув сверху. При этом мульчу не следует насыпать вплотную к основанию куста: небольшой свободный промежуток поможет избежать избыточного увлажнения коры.

Низинный торф с нейтральной кислотностью агроном считает лучшим вариантом. Можно использовать и верховой торф, однако он кислый, поэтому перед применением его необходимо произвестковать или перемешать с золой. Подойдут также перегной, в том числе растительный, и дерновая земля. В целом Ганичкина советует не зацикливаться на одном материале: использовать можно то, что есть под рукой, если оно подходит для мульчирования.

Есть и другой вариант — устроить вокруг растения своеобразный воротничок из тканого или нетканого материала. Его расстилают по земле, но ограничиваться одним полотном не стоит. Необходимо использовать и почвенный или питательный материал, например торф или перегной. Именно такой подход специалист считает наиболее удачным.

Мульчирование помогает решить сразу несколько задач. Оно сдерживает рост сорняков, защищает корневую систему плодовых и ягодных растений от резких перепадов температуры и способствует сохранению влаги в почве. Органические материалы также постепенно разлагаются, улучшая структуру грунта и пополняя запас питательных веществ.

«Во-первых, это конец всем вредителям. Во-вторых, сорнякам. В-третьих, спасаем корневую систему от заморозков: все плодовые и ягодные растения вымерзают от земли, от корней, а не сверху», — объяснила агроном.

Отдельно Ганичкина отметила, что осенью не всегда требуется дополнительный полив после мульчирования. Если земля уже достаточно влажная, специально поливать растения не нужно. Необходимость влагозарядного полива зависит от количества осадков и состояния почвы.

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