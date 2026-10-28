Яблоки, сахар и ещё четыре продукта стали дешевле: Росстат отчитался о новых ценах за неделю

Яблоки стали лидерами по снижению цен среди отдельных продуктов питания в России за неделю с 20 по 26 октября. Их стоимость сократилась на 1,8%, а сахар-песок подешевел на 1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 28 октября.

Снижение стоимости затронуло и некоторые овощи. Белокочанная капуста потеряла в цене 0,9%, а морковь стала дешевле на 0,8%.

Кроме того, Росстат зафиксировал небольшое удешевление овощных консервов для детского питания — на 0,3%. Маргарин за тот же период снизился в цене на 0,2%.

Таким образом, среди перечисленных продовольственных товаров наиболее заметно подешевели яблоки и сахар. Из овощей наибольшее снижение цен показали капуста и морковь.

Удешевление яблок и сахара продолжается не первую неделю. По данным Росстата, с 13 по 19 октября яблоки потеряли в цене 1,7%, а сахар-песок — 0,7%. Тогда же дешевели морковь и белокочанная капуста. Все показатели отражают среднее изменение потребительских цен по России за неделю, а не стоимость продуктов в конкретных магазинах.