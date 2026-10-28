Яд лягушки за 15 тысяч: Россиянам продают смертельный ритуал народов Амазонии

В российских интернет-магазинах обнаружили в продаже ядовитый секрет амазонской лягушки, который предлагают использовать для домашнего «очищения» организма. Стоимость одной дощечки с высушенным веществом составляет 14 990 рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о камбо — традиционном ритуале народов Амазонии. При этом подобные процедуры уже приводили к смертям. Во время процедуры на коже делают небольшие ожоги, после чего наносят на них секрет лягушки. Вещество вызывает сильную рвоту, диарею и другие тяжёлые реакции организма, которые сторонники практики выдают за выведение токсинов.

Продавец уверяет, что одной дощечки хватит на 90–100 нанесений. В описании товару приписывают способность укреплять иммунитет, омолаживать организм и избавлять его от вредных веществ. Одна из покупательниц в отзыве призналась, что решила провести ритуал самостоятельно, поскольку не нашла специалистов в своём регионе.

При этом камбо предлагают не только для домашнего использования. В Москве стоимость подобных церемоний начинается от 10 тысяч рублей. Организаторы обещают избавление от паразитов и токсинов, а также заявляют о якобы положительном эффекте при онкологических заболеваниях и ВИЧ. Научных доказательств таких свойств нет. Медики предупреждают, что воздействие секрета амазонской лягушки способно привести к резкому падению артериального давления, нарушениям сердечного ритма, судорогам и другим опасным осложнениям