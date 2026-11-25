Дешёвая незамерзающая жидкость для автомобилей может содержать метанол — токсичное вещество, способное вызвать тяжёлое отравление и необратимую потерю зрения. Об опасности контрафактной продукции рассказал РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог Артём Мацола.

Использовать метиловый спирт при производстве стеклоомывающих жидкостей в России запрещено, однако он по-прежнему встречается в нелегальной продукции. Распознать опасную примесь по запаху практически невозможно, поскольку метанол пахнет примерно так же, как этиловый спирт.

Отравление возможно и при продолжительном вдыхании токсичных паров. К признакам интоксикации относятся слабость, головокружение, тошнота и рвота. Вместе с тем вероятность тяжёлого отравления при обычном использовании личного автомобиля врач оценил как низкую.

Мацола рекомендовал покупать стеклоомывающую жидкость исключительно в официальных торговых точках. Особую настороженность у автомобилистов должны вызывать канистры без маркировки и состава, которые продают на обочинах дорог по подозрительно низким ценам.

При появлении признаков отравления необходимо прекратить контакт с токсичным веществом, выйти на свежий воздух и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.