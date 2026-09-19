Ядовитая чёрная вдова расплодилась в гараже у россиянки

Жительница Астрахани обнаружила у себя в гараже каракурта — ядовитого паука, которого также называют чёрной вдовой. Рядом с самкой находились несколько коконов с потомством, сообщает SHOT.

Жительница Астрахани обнаружила в гараже каракурта с коконами. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Ирина заметила опасную находку вечером и сначала решила ничего не трогать до утра.

Жительница Астрахани обнаружила в гараже каракурта с коконами. Фото © Telegram / SHOT

На следующий день женщина решила самостоятельно убрать паука вместе с коконами. Операция закончилась благополучно, однако повторять подобный эксперимент специалисты не советуют.

Каракуртов и их кладки не следует брать голыми руками. При обнаружении такого паука безопаснее обратиться к специалистам по дезинсекции.

Яд каракурта воздействует на нервную систему. При укусе необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью: тяжёлое отравление может сопровождаться выраженной болью, мышечными спазмами, тошнотой и другими системными симптомами.

Самки каракурта откладывают коконы с июля по сентябрь, причём в каждом из них может находиться от нескольких десятков до сотен яиц.

Ранее Life.ru рассказывал о распространении чёрных и белых вдов на юге России. Среди регионов, где встречаются каракурты, специалисты называли в том числе Астраханскую область, а также Калмыкию, Волгоградскую и Ростовскую области.