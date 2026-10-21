Ядров исключил обсуждение компенсаций авиаперевозчикам из-за атак БПЛА

В России пока не рассматривают вопрос о выплате компенсаций авиакомпаниям за финансовые потери, связанные с ограничениями полётов из-за атак беспилотников. По оценке властей, финансовое положение авиаперевозчиков и аэропортов остаётся стабильным. Об этом журналистам сообщил утверждённый Госдумой на должность министра транспорта РФ Дмитрий Ядров.

«Пока этот вопрос не стоит на повестке. Мы постоянно мониторим финансовое положение наших авиационных предприятий, аэропортов и авиакомпаний и не видим на данный момент никаких отклонений», — заявил он.

Так Ядров ответил на вопрос о возможной государственной поддержке перевозчиков после ограничений авиасообщения, вводившихся в октябре на фоне угрозы атак беспилотников.

По словам главы Росавиации, ведомство регулярно отслеживает финансовые показатели предприятий гражданской авиации. Пока результаты такого мониторинга не дают оснований ставить вопрос о дополнительных компенсационных выплатах.

Временное закрытие воздушного пространства приводит к задержкам и отменам рейсов. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание, а в отдельных случаях направлять самолёты на запасные аэродромы. При этом решение о компенсациях перевозчикам в связи с октябрьскими ограничениями пока не принято.