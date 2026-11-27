Российские власти перестроили транспортную логистику с Крымом после повреждения автомобильной части Крымского моста. Пассажирам организовали альтернативные варианты поездок, а объёмы доставки грузов на полуостров удалось сохранить на сопоставимом уровне. Об этом заявил министр транспорта России Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, для координации перевозок сформировали оперативный штаб. К работе подключились транспортные компании, федеральные структуры и региональные власти. Совместными усилиями им удалось обеспечить бесперебойное снабжение полуострова, несмотря на ограничения движения.

Ядров назвал обеспечение безопасности людей и устойчивости транспортного сообщения одним из главных вызовов для отрасли. В качестве примера он привёл ситуацию после атаки на Крымский мост, подчеркнув, что в подобных обстоятельствах важно не допустить транспортной изоляции регионов.

Сейчас пассажиры могут воспользоваться железнодорожным сообщением, автобусными маршрутами с пересадками и паромной переправой через Керченский пролив. При увеличении спроса Минтранс готов назначить дополнительные поезда.

Автомобильная часть Крымского моста остаётся закрытой после повреждений, полученных в результате атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. При этом движение поездов по железнодорожной части сооружения восстановлено и осуществляется в штатном режиме.