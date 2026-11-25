Между Краснодарским краем и Крымом разработали новую схему пассажирских перевозок на время ограничения автомобильного движения по Крымскому мосту. Добраться до полуострова и обратно можно на поездах с пересадкой на автобусы, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Железнодорожная часть моста работает в полном объёме. Основные перевозки осуществляются поездами дальнего следования «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс».

Пассажирам с билетами до Симферополя, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей дополнительно оплачивать проезд на автобусе не нужно. Тем, кто приобрёл железнодорожный билет до Керчи, для дальнейшей поездки по полуострову потребуется отдельный автобусный талон.

Расписание автобусов согласовано с графиком движения поездов. Также пассажиры могут воспользоваться пригородными составами Анапа — Керчь и Тамань — Керчь. В обратном направлении действует аналогичная схема. При себе необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность.

Напомним, ограничения автомобильного движения по Крымскому мосту ввели после серии атак украинских беспилотников 16, 17 и 19 ноября. По факту повреждения сооружения возбудили уголовное дело о теракте. После последнего удара специалисты завершили ремонт железнодорожных путей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин позднее сообщил о повреждении основной балки арочного пролёта и самой арки. Сейчас рассматриваются два варианта восстановления автомобильной части переправы, точные сроки окончания работ пока не определены.