Якушев поблагодарил избирателей за оказанную «Единой России» поддержку

Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев поблагодарил россиян, которые пришли на выборы и поддержали партию. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

«Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришёл на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас — это, наверное, самое главное», — сказал Якушев.

По его словам, три дня голосования были напряжёнными из-за различных провокаций и атак на цифровую инфраструктуру. При этом люди продолжали приходить на избирательные участки, подчеркнул представитель партии.

Якушев отдельно упомянул регионы, где голосование проходило в условиях боевых действий. Он заявил, что, несмотря на обстановку, выборы состоялись, а граждане смогли отдать свои голоса.

«В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», — резюмировал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай поздравил Россию с успешным проведением выборов в Госдуму. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что парламентские выборы стали важным событием в политической жизни России, а их результаты, по оценке Пекина, отражают волю российского народа.