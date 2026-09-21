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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:02

Якушев поблагодарил избирателей за оказанную «Единой России» поддержку

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев поблагодарил россиян, которые пришли на выборы и поддержали партию. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

«Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришёл на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас — это, наверное, самое главное», — сказал Якушев.

По его словам, три дня голосования были напряжёнными из-за различных провокаций и атак на цифровую инфраструктуру. При этом люди продолжали приходить на избирательные участки, подчеркнул представитель партии.

Якушев отдельно упомянул регионы, где голосование проходило в условиях боевых действий. Он заявил, что, несмотря на обстановку, выборы состоялись, а граждане смогли отдать свои голоса.

«В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», — резюмировал он.

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Юрий Лысенко
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