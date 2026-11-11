Малоизвестную ранее картину Ивана Айвазовского «Ялтинский залив» впервые выставят покупателям на аукционе в декабре в Нью-Йорке. Предварительная оценка полотна составляет 600–800 тысяч долларов. Об этом 11 ноября сообщил британский аукционный дом Sotheby’s.

На торгах продадут часть коллекции частной галереи A La Vieille Russie. «Ялтинский залив» относится к поздним крымским пейзажам мариниста. Ширина картины составляет около метра. На обороте сохранились подпись и дата, однако подрамника у полотна нет.

Картину вывезли из России до революции 1917 года или вскоре после неё. К 1920-м годам она попала в частную коллекцию в Норвегии. Позднее работа несколько десятилетий хранилась на складе A La Vieille Russie.

Художник создал «Ялтинский залив» в 1896 году, за год до своего 80-летия и 60-летия творческой деятельности. Ялту на картине закрывает мыс, вдали виднеется массив Ай-Петри, а у горизонта возвышается скала Парус.

Вечерний свет освещает небо, само солнце остаётся за границами полотна. Эту часть пейзажа Айвазовский написал за один сеанс. В центре художник разместил двухмачтовое судно под российским императорским флагом. На переднем плане моряки переносят провизию в шлюпку.