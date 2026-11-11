«Ялтинский залив» Айвазовского впервые выставят на торги в Нью-Йорке
«Ялтинский залив» Айвазовского. Обложка © Sotheby’s
Малоизвестную ранее картину Ивана Айвазовского «Ялтинский залив» впервые выставят покупателям на аукционе в декабре в Нью-Йорке. Предварительная оценка полотна составляет 600–800 тысяч долларов. Об этом 11 ноября сообщил британский аукционный дом Sotheby’s.
На торгах продадут часть коллекции частной галереи A La Vieille Russie. «Ялтинский залив» относится к поздним крымским пейзажам мариниста. Ширина картины составляет около метра. На обороте сохранились подпись и дата, однако подрамника у полотна нет.
Картину вывезли из России до революции 1917 года или вскоре после неё. К 1920-м годам она попала в частную коллекцию в Норвегии. Позднее работа несколько десятилетий хранилась на складе A La Vieille Russie.
Художник создал «Ялтинский залив» в 1896 году, за год до своего 80-летия и 60-летия творческой деятельности. Ялту на картине закрывает мыс, вдали виднеется массив Ай-Петри, а у горизонта возвышается скала Парус.
Вечерний свет освещает небо, само солнце остаётся за границами полотна. Эту часть пейзажа Айвазовский написал за один сеанс. В центре художник разместил двухмачтовое судно под российским императорским флагом. На переднем плане моряки переносят провизию в шлюпку.
Ранее Life.ru сообщал, что астрономы из Южной Кореи предложили пересмотреть датировку «Звёздной ночи» Винсента Ван Гога. По их расчётам, небо на картине ближе всего соответствует предрассветным часам 22 июля 1889 года. Это позднее июня, к которому обычно относят создание работы.