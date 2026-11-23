Ямал и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по покупательной способности доходов населения за второй квартал 2026 года. Последние места заняли Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Разрыв между верхними и нижними позициями списка оценили в пять раз.

Аналитики РИА «Новости» сравнили среднедушевые доходы со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Такой расчёт учитывает разницу цен в регионах и показывает, сколько потребительских наборов жители способны приобрести на свои доходы.

Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первое место, которое занимал и в 2025 году. Доходы на одного жителя здесь превышают стоимость набора примерно в 6,3 раза. В десятку лидеров также вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

По регионам соотношение доходов и стоимости набора составляет от 1,21 до 6,28. Медианное значение по стране выросло с 2,3 до 2,4.

Согласно данным Росстата, во втором квартале среднедушевые доходы россиян достигли 76,7 тысячи рублей в месяц — на пять тысяч больше, чем годом ранее. С учётом изменения цен рост составил 1,1%. Аналитики отмечают, что это заметно ниже темпов 2025 года.