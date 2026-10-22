Ямпольская: Слово «нишевый» больше не актуально

Слово «нишевый» больше не отражает интересы российского общества, ещё несколько лет назад это понятие было вполне уместным, однако сегодня границы между узкоспециализированными темами и общенациональными интересами постепенно стираются. Такое мнение высказала советник президента России Елена Ямпольская в беседе с журналистами.

«Мне кажется, что слово «нишевый» сейчас вообще не актуально. Оно было актуально достаточно большое количество лет назад. Сейчас, на мой взгляд, становится все меньше «нишевых» явлений», — пояснила Ямпольская.

Советник президента считает, что россияне стали активнее интересоваться значимыми общественными и культурными вопросами. В качестве примера она привела возвращение традиционных, родных для страны явлений в повседневную жизнь.

Ямпольская также с иронией заметила, что за последний год даже не может вспомнить событий, которые назвала бы нишевыми. По её мнению, само понятие постепенно утрачивает актуальность, поскольку многие темы выходят за пределы узкого круга заинтересованных людей.

Ранее Life.ru рассказывал, что слово «нишевый» может стать главным словом 2026 года. Профессор РГПУ имени Герцена Наталия Козловская отмечала, что за несколько лет его употребление в российских СМИ заметно выросло. Термин, прежде связанный преимущественно с маркетингом, распространился на культуру и повседневную речь