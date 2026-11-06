Молодёжный сленг всё активнее проникает в повседневную речь, однако далеко не каждое популярное словечко сможет получить официальное признание. Даже выражения, которые сегодня используют тысячи людей, могут так и остаться за пределами литературного русского языка. О судьбе модных слов, включая «воздухан» и «прайм-эру», высказалась советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

По её словам, длительное употребление слова и его популярность сами по себе не означают, что оно должно попасть в нормативные словари. При этом в повседневном общении люди вполне могут использовать подобные выражения, если считают их уместными.

«Уверена, что общепризнанной нормой и частью русского литературного языка, современного, эти слова не станут. А в разговорной речи, в межличностном общении, конечно, можно их использовать. Это не проблема», — заявила Ямпольская во время брифинга.

Отвечая на вопрос о критериях включения новых слов в словари, советник президента напомнила, что в России существует 12 нормативных словарей, определённых законодательно. При этом словарей жаргона и сленга среди них нет. Поэтому даже широкое распространение выражений вроде «дофаминовый», «нишевый», «тревожник», «иишка», «ИИ-агент» и «генерить» ещё не гарантирует им места в литературной норме.

Отдельно Ямпольская высказалась о словах «прайм-эра» и «воздухан», которые вошли в число претендентов на слово 2026 года по версии портала «Грамота.ру». Она призналась, что последнее ей лично ближе остальных вариантов, однако это не означает, что оно получит официальный статус.

«Сомневаюсь, что какое-то из них может попасть в словари нормативного языка», — подчеркнула представительница Совета по русскому языку.

Таким образом, популярные молодёжные выражения могут продолжать жить в социальных сетях и повседневных разговорах, но рассчитывать на скорое признание в качестве литературной нормы им не стоит, передаёт РИА «Новости».