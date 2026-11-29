Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ показала поклонникам в соцсети китайский погребальный обряд на седьмой день после потери близкого челоека. Сейчас 38-летняя певица тяжело переживает смерть своей матери. Ранее она назвала адом дни после её гибели. Женщины не стало 22 ноября.

Обряд Ян Гэ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yangge_

«Седьмой день. По китайской традиции надо сжигать вещи мамы. Единственное моё сожаление — я не смогла ей купить квартиру, я не успела. Хотя бы бумажную сейчас», — написала Ян Гэ.

На опубликованном фото девушка показала яркий дом из бумаги, такую же самодельную машину, имитацию золотых украшений, а также большой пакет с вещами. По китайской традиции вместо настоящих ценностей принято сжигать такие «ритуальные предметы», которые должны помочь усопшему обустроиться в загробном мире. Седьмой день после смерти считается в КНР самым важным — душа покойного окончательно покидает землю и предстаёт перед «высшими инстанциями» на суд.

Ян Гэ по национальности китаянка, родилась в Пекине. В Россию девушка переехала в 2009 году — сразу после окончания школы. Она училась на переводчика в Туле, поле чего поступила во ВГИК, что стало отправной точкой в её творческой карьере на российской сцене. Оплатить обучение в институте ей помогла мама, которая продала свой дом в Китае.

Ян Гэ известна эпизодическими ролями в кино, а также как режиссёр — на её счету несколко наград. В 2017 году певица приняла участие в шоу «Голос», попав в команду к Диму Билану. С 2020 года артистка проживает в Германии.