«Яндекс» вернул доступ к 97,16% данных в «облаке» после атак на дата-центры
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«Яндекс» восстановил доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud после октябрьских атак дронов ВСУ на дата-центры. Оставшиеся 2,84% данных утрачены безвозвратно из-за серьёзных повреждений оборудования и отсутствия резервных копий на платформе, сообщила компания.
Клиенты, которые пользовались инструментами резервного копирования Yandex Cloud, сохранили все свои данные. Теперь при создании новой виртуальной машины резервное копирование включается по умолчанию. Пользователи могут отказаться от этой опции. Подключённая услуга оплачивается по тарифам Cloud Backup.
Компания продолжает распределять вычислительные ресурсы между независимыми площадками в разных регионах России. Их число планируют увеличивать.
Ранее также сообщалось, что три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали во время октябрьских атак беспилотников ВСУ на дата-центры компании. Оборудование уже вывезли с прежних площадок и разворачивают на новых объектах. Речь идёт о системах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». Все три машины представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры, поэтому их разместят на разных площадках. Где именно будут работать суперкомпьютеры, в компании не раскрывают.