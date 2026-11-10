Клиенты, которые пользовались инструментами резервного копирования Yandex Cloud, сохранили все свои данные. Теперь при создании новой виртуальной машины резервное копирование включается по умолчанию. Пользователи могут отказаться от этой опции. Подключённая услуга оплачивается по тарифам Cloud Backup.

Ранее также сообщалось, что три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали во время октябрьских атак беспилотников ВСУ на дата-центры компании. Оборудование уже вывезли с прежних площадок и разворачивают на новых объектах. Речь идёт о системах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». Все три машины представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры, поэтому их разместят на разных площадках. Где именно будут работать суперкомпьютеры, в компании не раскрывают.