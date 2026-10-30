Янис Тимма перед смертью оформил на Седокову доверенность на 20 лет

Покойный баскетболист Янис Тимма при жизни оформил на свою супругу Анну Седокову доверенность с широкими полномочиями сроком на 20 лет. Документ представила защита певицы в Останкинском суде Москвы, где продолжается разбирательство с родственниками спортсмена из-за имущества. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

«Тимма выдал супруге доверенность с различными, достаточно обширными полномочиями на 20 лет», — заявила адвокат артистки Татьяна Стукалова, попросив приобщить бумагу к материалам дела.

По словам юриста, Седокова также погашала ипотечные долги мужа, используя предоставленные ей полномочия. Таким образом, утверждает защита, певица исполнила кредитные обязательства баскетболиста.