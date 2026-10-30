Янис Тимма перед смертью оформил на Седокову доверенность на 20 лет
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Покойный баскетболист Янис Тимма при жизни оформил на свою супругу Анну Седокову доверенность с широкими полномочиями сроком на 20 лет. Документ представила защита певицы в Останкинском суде Москвы, где продолжается разбирательство с родственниками спортсмена из-за имущества. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
«Тимма выдал супруге доверенность с различными, достаточно обширными полномочиями на 20 лет», — заявила адвокат артистки Татьяна Стукалова, попросив приобщить бумагу к материалам дела.
По словам юриста, Седокова также погашала ипотечные долги мужа, используя предоставленные ей полномочия. Таким образом, утверждает защита, певица исполнила кредитные обязательства баскетболиста.
Тем временем родственники Тиммы расширяют имущественные претензии к его бывшей жене. Представитель истцов потребовал выделить семье по четверти доли в пяти объектах недвижимости, включая две московские квартиры и три нежилых помещения. Кроме того, сторона спортсмена добивается получения сведений о двух банковских счетах Седоковой, ранее не фигурировавших в гражданском деле.