Спор за имущество Тиммы разросся: Семья потребовала доли ещё от четырёх объектов Седоковой
Семья Тиммы потребовала у Седоковой доли ещё в четырёх объектах недвижимости
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Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы расширила требования к его бывшей жене Анне Седоковой в споре об имуществе. Истцы просят взыскать с певицы доли от стоимости ещё четырёх объектов недвижимости.
Представители родственников уточнили иск после того, как, по их словам, выяснили, что помимо проданной квартиры на Авиационной улице в Москве у артистки есть нежилое помещение.
Кроме того, сторона семьи заявила, что ещё до брака с Седоковой Тимма приобрёл несколько квартир в строящихся домах столицы. По версии истцов, после смерти спортсмена эти объекты перешли певице. Эти утверждения прозвучали со стороны представителей семьи и пока не являются установленными судом фактами.
«Истцы, учитывая кадастровую стоимость… просят взыскать по 1/4 доле непосредственно от стоимости объектов недвижимости», — заявил представитель семьи Тиммы.
Ещё летом 2025 года представитель семьи Тиммы говорила о намерении взыскать с Седоковой около 60 млн рублей из имущества, которое родственники считали совместно нажитым. Вскоре стало известно, что сама певица подала заявление о вступлении в наследство бывшего мужа. В феврале 2026-го суд принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына Тиммы: они потребовали признать приобретённое в браке имущество совместным, выделить долю спортсмена и компенсировать наследникам причитающиеся части. Седокова в ответ заявляла, что спорную квартиру стоимостью около 150 млн рублей приобрела в ипотеку и что всё заработала своим трудом. К августу размер заявленных требований фигурировал уже как 37 млн рублей, а очередное заседание было назначено на 4 сентября. После него мать баскетболиста Аусма Тимма заявила, что сын незадолго до смерти передал ей список квартир, которые, по её словам, были куплены на его деньги и теперь фигурируют в судебном споре.
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