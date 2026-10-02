Спор за имущество Тиммы разросся: Семья потребовала доли ещё от четырёх объектов Седоковой

Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы расширила требования к его бывшей жене Анне Седоковой в споре об имуществе. Истцы просят взыскать с певицы доли от стоимости ещё четырёх объектов недвижимости.

Представители родственников уточнили иск после того, как, по их словам, выяснили, что помимо проданной квартиры на Авиационной улице в Москве у артистки есть нежилое помещение.

Кроме того, сторона семьи заявила, что ещё до брака с Седоковой Тимма приобрёл несколько квартир в строящихся домах столицы. По версии истцов, после смерти спортсмена эти объекты перешли певице. Эти утверждения прозвучали со стороны представителей семьи и пока не являются установленными судом фактами.

«Истцы, учитывая кадастровую стоимость… просят взыскать по 1/4 доле непосредственно от стоимости объектов недвижимости», — заявил представитель семьи Тиммы.