Январь, февраль и май ударят по кошельку: Когда не стоит брать отпуск в 2027 году
Юрист назвал три самых невыгодных месяца для отпуска в 2027 году
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Январь, февраль и май станут наименее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году. Из-за небольшого количества рабочих дней сотрудники с фиксированным окладом рискуют потерять часть привычного дохода. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«Самым «невыгодным» месяцем, как обычно, станет январь: в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней. Если уйти в отпуск в эти месяцы, отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты. В такие месяцы выгоднее работать», — объяснил эксперт.
Причина заключается в разных принципах расчёта выплат. Зарплата сотрудника с окладом зависит от количества отработанных дней, а отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый из них, поэтому замена рабочих дней отпуском может оказаться финансово невыгодной.
Ранее Life.ru рассказывал, как получить отпускные за выходные дни в 2027 году. Юрист Дмитрий Хрулёв объяснил, что включение обычных выходных в отпуск позволяет увеличить сумму отпускных за счёт дополнительных оплачиваемых календарных дней. Однако такой вариант расходует больше дней ежегодного отпуска, поэтому итоговую выгоду необходимо рассчитывать индивидуально.