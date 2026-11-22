Январь, февраль и май станут наименее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году. Из-за небольшого количества рабочих дней сотрудники с фиксированным окладом рискуют потерять часть привычного дохода. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Самым «невыгодным» месяцем, как обычно, станет январь: в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней. Если уйти в отпуск в эти месяцы, отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты. В такие месяцы выгоднее работать», — объяснил эксперт.

Причина заключается в разных принципах расчёта выплат. Зарплата сотрудника с окладом зависит от количества отработанных дней, а отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый из них, поэтому замена рабочих дней отпуском может оказаться финансово невыгодной.