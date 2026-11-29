Между Вашингтоном и Токио возникли разногласия из-за размера будущего оборонного бюджета Японии. Намерение японских властей выделить на военные нужды меньше средств, чем запрашивало министерство обороны страны, вызвало недовольство администрации президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, американская сторона по неофициальным каналам дала понять Токио, что финансирование обороны в размере менее 60 трлн иен (около 376 млрд долларов) за пять лет считает недостаточным. Действующий объём финансирования — 43 трлн иен.

Японское правительство из-за бюджетных ограничений рассматривает возможность выделения на оборону от 50 до 60 трлн иен в течение пяти лет начиная с апреля 2027 года. Изначально военное ведомство рассчитывало получить до 80 трлн иен.

Разногласия по поводу финансирования сохраняются и внутри правящей коалиции Японии. Партия «Общество обновления Японии» может потребовать увеличения расходов как минимум до 70 трлн иен.

Ожидается, что вопрос военных затрат станет одной из тем переговоров во время визита главы Пентагона Пита Хегсета в Японию, намеченного на 8 декабря. Вашингтон добивается от своих европейских и тихоокеанских союзников увеличения прямых расходов на вооружённые силы до 3,5% ВВП.