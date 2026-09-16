Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7%

Япония в августе 2026 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это следует из предварительной статистики японского Министерства финансов.

Одновременно на 2,5% выросли поставки автомобильных запчастей и комплектующих. Абсолютное количество отправленных машин и деталей в сообщении не приводится. Положительная динамика сохраняется второй месяц подряд. В июле экспорт японских легковых автомобилей в Россию прибавил 39,9% в годовом выражении.

Отдельно растут продажи новых машин японских марок на российском рынке. За январь — май 2026 года на учёт поставили 30,9 тысячи таких автомобилей — втрое больше, чем за аналогичный период 2025-го.

С августа 2023 года Токио запрещает экспортировать в Россию новые и подержанные автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также гибриды и электромобили. Ограничения не распространяются на часть малолитражных моделей.

Ранее сообщалось, что Россия начала осваивать новые направления для экспорта своей продукции. В частности, российские легковые автомобили впервые начали поставлять в Оман.