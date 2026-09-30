Япония спустит на воду первый исследовательский ледокол «Мирай-2» в декабре

Первое японское исследовательское судно с ледокольными возможностями «Мирай-2» передадут оператору 18 декабря 2026 года. Об этом сообщило Японское агентство морских и земных наук и технологий JAMSTEC.

После передачи судну предстоят тренировочные рейсы у берегов Японии, в районе Марианских островов и в Охотском море. Экипаж проверит оборудование, отработает научные наблюдения и испытает ледокольные возможности. Длина «Мирай-2» составляет 128 метров. По проектным характеристикам, он способен непрерывно преодолевать ровный однолетний лёд толщиной 1,2 метра на скорости три узла.

Судно рассчитано на 97 человек — 34 члена экипажа и 63 учёных и инженеров. На борту предусмотрено оборудование для работы с автономными и дистанционно управляемыми подводными аппаратами, а также для наблюдений за океаном, атмосферой и морским льдом.

Первую арктическую экспедицию планируют провести летом 2027 года. «Мирай-2» станет международной исследовательской платформой для изучения изменений в полярном регионе.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке российской платформы «Северный полюс» к новой дрейфующей экспедиции в 2027 году. После почти двух лет работы в Арктике судно вернулось в Санкт-Петербург для ремонта и обслуживания.