Япония запросила у России сведения о задержании на Сахалине журналиста Юки Имаи

Япония запросила у России информацию о задержании на Сахалине корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

Ранее Life.ru сообщил о задержании журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже. ФСБ утверждает, что он действовал в интересах одной из японских спецслужб, собирая сведения о количестве участников СВО среди жителей Курильских островов. Корреспондента задержали накануне вылета из России. Затем его доставили в Москву. Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.