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Опубликовано 14 октября, 11:46

Япония запросила у России сведения о задержании на Сахалине журналиста Юки Имаи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Япония запросила у России информацию о задержании на Сахалине корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

В редакции издания заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Приоритетом там назвали «безопасность журналиста».

Собирал данные о бойцах СВО с Курил: Раскрыты детали дела задержанного японского журналиста
Собирал данные о бойцах СВО с Курил: Раскрыты детали дела задержанного японского журналиста

Ранее Life.ru сообщил о задержании журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже. ФСБ утверждает, что он действовал в интересах одной из японских спецслужб, собирая сведения о количестве участников СВО среди жителей Курильских островов. Корреспондента задержали накануне вылета из России. Затем его доставили в Москву. Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Больше новостей о международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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