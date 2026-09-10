Японский F-15 совершил экстренную посадку на Окинаве
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Истребитель F-15 Воздушных сил самообороны Японии совершил экстренную посадку в аэропорту Наха на Окинаве. Об этом сообщает Kyodo.
После посадки одну из взлётно-посадочных полос временно закрыли. При этом гражданские рейсы продолжают прилетать и вылетать через вторую полосу.
О причинах экстренной посадки пока не сообщается. Информации о пострадавших также нет.
Аэропорт Наха используется и гражданской авиацией, и японскими военными. На Окинаве базируются подразделения Воздушных сил самообороны Японии.
Ранее Life.ru уже писал об аварийной посадке японского F-15J в аэропорту Наха. Тогда у истребителя возникли проблемы с шасси, после чего самолёт остановился поперёк полосы. Пилот не пострадал, а движение по ВПП восстановили после эвакуации машины и проверки покрытия.
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