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Опубликовано 10 сентября, 14:40

Японский F-15 совершил экстренную посадку на Окинаве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Истребитель F-15 Воздушных сил самообороны Японии совершил экстренную посадку в аэропорту Наха на Окинаве. Об этом сообщает Kyodo.

После посадки одну из взлётно-посадочных полос временно закрыли. При этом гражданские рейсы продолжают прилетать и вылетать через вторую полосу.

О причинах экстренной посадки пока не сообщается. Информации о пострадавших также нет.

Аэропорт Наха используется и гражданской авиацией, и японскими военными. На Окинаве базируются подразделения Воздушных сил самообороны Японии.

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Ранее Life.ru уже писал об аварийной посадке японского F-15J в аэропорту Наха. Тогда у истребителя возникли проблемы с шасси, после чего самолёт остановился поперёк полосы. Пилот не пострадал, а движение по ВПП восстановили после эвакуации машины и проверки покрытия.

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Александра Мышляева
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