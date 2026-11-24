Ярче самой жизни: Учёные раскрыли загадку воспоминаний людей, побывавших на грани смерти
ScienceAlert: Воспоминания о близости смерти оказались ярче обычных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Воспоминания людей, побывавших на грани смерти, могут оказаться ярче впечатлений от самых значимых событий их жизни. Даже спустя десятилетия они сохраняют удивительную чёткость, эмоциональную насыщенность и обилие деталей. Об этом свидетельствуют результаты нескольких научных исследований, которые проанализировало издание ScienceAlert.
В 2020 году нейробиологи Льежского университета в Бельгии попросили 25 добровольцев рассказать об околосмертном опыте и других запомнившихся событиях. Оказалось, что переживания на грани смерти содержали почти втрое больше подробностей, включая ощущения, мысли и эмоции. Кроме того, участники воспринимали этот опыт как особенно важный для формирования собственной личности.
Примечательно, что такие воспоминания практически не тускнеют со временем. Ещё в 2007 году психиатр Брюс Грейсон из Виргинского университета опубликовал результаты повторного опроса 72 человек, впервые описавших свои околосмертные переживания почти за 20 лет до этого. Существенных изменений в их ответах не обнаружилось.
В 2026 году испанские нейробиологи попытались заглянуть в мозг людей, переживших подобный опыт. С помощью функциональной МРТ специалисты исследовали 15 добровольцев и зафиксировали активность областей, отвечающих за автобиографическую память и восприятие собственной личности.
Ранее врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru предложил объяснение феномену света в конце тоннеля при клинической смерти. По его мнению, в экстремальной ситуации мозг может воспроизводить эмоционально значимые образы — лица близких людей, знакомые места и религиозные символы. При этом содержание видений во многом зависит от индивидуального жизненного опыта человека.
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