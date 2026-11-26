Жители Карелии сообщили о яркой сине-зелёной вспышке в ночном небе. Необычное явление наблюдали в Петрозаводске и деревне Вилга. По предварительной версии, причиной мог стать крупный метеор, сгоревший в атмосфере Земли. Об этом сообщает SHOT.

Яркая сине-зелёная вспышка озарила небо над Карелией. Видео © SHOT

По словам очевидцев, вспышка произошла несколько часов назад и продолжалась пару секунд. Небо озарилось ярким светом, после чего он постепенно погас.

Один из свидетелей сравнил увиденное с выстрелом из бластера из «Звёздных войн»: «Очень ярко и бесшумно. А потом как будто взрыв с медленным затуханием».

Ранее необычное свечение появилось в небе над Владивостоком, удивив жителей сразу нескольких районов города. По словам горожан, странное сияние было заметно из разных частей приморской столицы. Необычная картина привлекла внимание местных жителей, которые пытались выяснить происхождение светового эффекта.