Ярость под контролем: Как заткнуть свой гнев и не превратить офис в поле битвы

Специальные дыхательные упражнения и методы сенсорной концентрации способны предотвратить вспышки агрессии в рабочем коллективе. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

По словам эксперта, простые приемы саморегуляции позволяют быстро стабилизировать нервную систему в стрессовой ситуации. Подобная практика возвращает ясность мышления, не позволяя разрушительным импульсам одержать верх над человеком.

В момент резкого эмоционального накала специалист советует применять методику заземления. Данный алгоритм помогает переключить внимание с раздражающего фактора на окружающую действительность с помощью органов чувств.

«В острый момент, когда на взводе, обратите внимание на пять предметов, которые видите вокруг, четыре звука, которые слышите, три осязательных ощущения, два запаха и один вкус», — подчеркнул Неровный в беседе с NEWS.ru.

Вторым надежным инструментом психолог назвал работу с диафрагмой. Одну ладонь следует положить на живот, вторую расположить в районе груди и сделать глубокий носовой вдох, контролируя неподвижность плечевого пояса. В процессе таких действий живот должен подаваться вперед, а на выдохе мышечная перегородка выталкивает кислород наружу.

Для быстрого достижения эффекта рекомендуется выдерживать темп примерно в десять циклов за шестьдесят секунд. Регулярное обращение к описанной самопомощи позволит избежать токсичных конфликтов с сослуживцами и убережёт психику от перегрузок.

Между тем исследование компании FORMA выявило высокий уровень эмоционального напряжения среди работающего населения страны. Каждый пятый российский сотрудник сталкивается с нервным перенапряжением в процессе трудовой деятельности ежедневно.