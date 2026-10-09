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Регион
Опубликовано 9 октября, 13:47

Ящура нет, ограничения есть: Ветслужба Забайкалья объяснила путаницу с инфекциями

Ветслужба Забайкалья опровергла сообщения о ящуре в регионе

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Ящура в Забайкальском крае нет, заявили в региональной ветеринарной службе после повторного обращения Babr Mash. Режим повышенной готовности ввели из-за риска заноса вируса из Монголии и Китая.

Ветслужба Забайкалья опровергла сообщения о ящуре в регионе. Видео © Telegram/ Babr Mash

Ранее телеграм-канал получило комментарий о вспышках заболевания в населённых пунктах. Представители службы объяснили прежний ответ возможной путаницей.

«Она не ветврач, она могла перепутать», — приводит Babr Mash пояснение ведомства.

Там также отметили, что за день поступили звонки сразу от нескольких редакций. Ограничения в двух населённых пунктах действительно были введены, однако они связаны с лейкозом у коров, пишет Babr Mash.

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Ранее губернатор Александр Осипов сообщил о введении повышенной готовности и поручил провести дополнительную вакцинацию животных против ящура в 12 приграничных округах. Также главам этих территорий предписали ограничить выпас в десятикилометровой зоне от государственной границы.

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Полина Никифорова
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