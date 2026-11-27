Министерство юстиции России включило бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина*, журналистов Дениса Катаева** и Сергея Медведева*, а также блогера Александру Казанцеву* в перечень лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Соответствующие сведения опубликованы на сайте ведомства.

Основанием для ограничений в отношении Яшина* и Катаева** указана часть 2 статьи 330.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

В отношении Медведева* Минюст указал статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооружённых сил и их дискредитации. Политолога ранее внесли в реестр иностранных агентов, а в октябре 2025 года — в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Казанцева* попала в список по основаниям, связанным с распространением недостоверной информации о ВС РФ, участием в деятельности экстремистской организации и уклонением от обязанностей иностранного агента. Ранее её заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по соответствующим обвинениям.

Яшин* в декабре 2022 года получил восемь с половиной лет колонии по делу о распространении ложной информации о российской армии. В августе 2024 года его освободили в рамках обмена заключёнными между Россией и западными странами. Позднее, в декабре 2025 года, бывшего депутата заочно приговорили ещё к одному году и десяти месяцам заключения за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Ранее Life.ru сообщал о включении в этот же перечень журналиста Юрия Дудя*, писателя Дмитрия Быкова*, публициста Александра Невзорова* и писателя Бориса Акунина*. Ограничения в отношении граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания, начинают действовать со следующего дня после публикации сведений Минюстом.

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