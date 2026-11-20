Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин ясно обозначил стремление завершить конфликт на Украине дипломатическим путём. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я провёл двустороннюю встречу с российским президентом Путиным, который ясно изложил желание добиваться завершения войны между Россией и Украиной дипломатическими средствами», — сказал Трамп.

«Новая Ялта» без Европы: Как на Западе отреагировали на встречу Путина, Трампа и Си

«Новая Ялта» без Европы: Как на Западе отреагировали на встречу Путина, Трампа и Си

Ранее Life.ru рассказывал о двусторонней встрече Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне. Переговоры 19 ноября продлились около 35–40 минут. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры затронули ситуацию вокруг Украины, состояние двусторонних связей и подготовку к трёхстороннему саммиту с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый полноценный личный разговор президентов после встречи на Аляске в августе 2025 года.