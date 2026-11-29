Досрочные парламентские выборы в Испании ознаменовались рекордной активностью избирателей. К 14:00 по местному времени (16:00 мск) свои голоса отдали 45,7% избирателей, что стало самым высоким показателем для этого времени суток за всю историю наблюдений, сообщает El País.

Предыдущий рекорд был установлен в июне 1993 года, когда к двум часам дня проголосовали 42% избирателей. По сравнению с парламентскими выборами 2023 года явка выросла более чем на пять процентных пунктов.

С самого утра у избирательных участков в некоторых городах страны выстроились очереди. В частности, в одном из районов Барселоны гражданам приходилось ждать возможности проголосовать до 45 минут.

Между тем на 15 избирательных участках было решено продлить голосование из-за отдельных организационных накладок. Как сообщила представитель МВД Испании Сусана Крисостомо, дополнительное время нигде не превысит одного часа 45 минут.

Всего право голоса имеют более 38,6 млн граждан. Испанцам предстоит избрать 350 депутатов нижней палаты парламента и 209 сенаторов. Большинство избирательных участков закроются в 20:00 по местному времени (22:00 мск), после чего начнётся подсчёт голосов.