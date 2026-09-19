Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 39%
Обложка © Life.ru
Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва по федеральному избирательному округу к 18:00 мск 19 сентября достигла 39,35%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России.
Показатель продолжает расти во второй день трёхдневного голосования. К 16:00 мск явка составляла 38,9%, а двумя часами ранее — 32,58%.
Таким образом, за период с 16:00 до 18:00 явка увеличилась ещё на 0,45 процентного пункта.
Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит с 18 по 20 сентября. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов: половина избирается по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.
Ранее Life.ru сообщал, что к 16:00 мск явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%.
Больше новостей о выборах — в разделе «Политика России» на Life.ru.